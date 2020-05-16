في ذكرى النكبة .. مجلي: آن الأوان لينتهي شكل المخيّم وينعم الناس بالحرية والعودة

قال رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي الدكتور عدنان مجلي بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لنكبة الشعب الفلسطيني، أن “الوقت حان لينتهي شكل المخيّم، وينعم الناس بالحرية والعودة.

وأضاف مجلي : في بيان وصلنا نسخة منه "آن الأوان أن يعود الناس إلى ديارهم، وبيوت آبائهم وأجدادهم، إلى قراهم التي ارتقى على أسوارها شهداؤنا الأوائل".

كما استذكر مجلي: ، التطهير العرقي وعشرات المجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني والتي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة أبناء شعبنا قراهم ومدنهم.

موجة في الوقت ذاته التحية لكل النسوة اللاتي تركن أطفالهن، الشيوخ الذين ابتلت ذقونهم بالموت، الشباب الذين أضحوا شيوخ بين زقاق المخيمات.

مناشدا القيادة الفلسطينية إلى أن تستثمر التمثيل الحاصل لتعلي الصوت الفلسطيني، وتصوّب المسار نحو الحريّة أمام العالم فرصة أخرى لتحقيق العدالة، والابتعاد عن النفاق الحاصل على قضايا الضعفاء، فأمامهم فرصة حتى ينسجموا مع مبادئ الإنسانية، والعدل المنشود.