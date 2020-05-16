الاحتلال يعربد في "يعبد" ويداهم منازل المواطنين ويعتقل سيدة وابنتها

داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة الجمعة/ السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت حي السلمة والحي الغربي من البلدة، قبل أن تعتقل سيدة وابنتها، وتفتش العديد من المنازل.

وقال مراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال معززة بنحو 20 جيبا وآليه عسكرية، جددت عمليات الدهم والاقتحام لعدة احياء في البلدة، واعتقلوا السيدة سهيلة محمد يوسف أبو بكر (45 عاما) وهي أم لثمانية أبناء، وابنتها ايمان نظمي أبو بكر ( 16 عاما).

وأوضح مراسلنا، أن اعتقال السيدة جرى أثناء تواجدها في منزل والدها، حيث تم ترويع الأسرة وخصوصا الأطفال واطلاق قنابل صوت داخل المنزل، فيما تم تحطيم محتويات منزل شقيقها أحمد أبو بكر.

ويشار الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قد عزلت صباح الجمعة، بلدة يعبد عن العالم الخارجي، وأغلقت المدخل الرئيسي (الشرقي) للبلدة بالبراميل والحجارة ثم عززته بالمكعبات الاسمنتية، ومنعت المواطنين من المرور في محاولة لإحكام الحصار على البلدة وعزلها عن محيطها الخارجي.