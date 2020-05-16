حالة الطقس اليوم السبت 16-5-2020: ارتفاع كبير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت 16-5-2020 ارتفاعًا كبيرًا على درجات الحرارة لاسيما في غور الأردن والبحر الميت.

وأشارت دائرة الارصاد إلى أن البلاد ستتأثر بالأجواء الحارة جدًا بشكل ملموس في كافة المناطق الفلسطينية لأكثر من أسبوع.

ومن المتوقع أن تشهد ساعات الليل اليوم السبت درجات الحرارة مرتفعة، وتكون الرياح شمالية شرقية جافة نسبياً.

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس يوم الاحد 17-5-2020 من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا آخر على درجات الحرارة.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن البلاد تتأثر بتيارات هوائية جافة وساخنة تتسبب برفع درجات الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة.

وتسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة مع انكسار بسيط في رؤوس الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة، كما تظهر سحب ريشية في السماء.

فيما من المتوقع أن تكون حالة الطقس يوم الاثنين 18-5-2020 أجواء حارة جدًا بحيث لا تتغير درجات الحرارة عن يوم الأحد.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة الى حارة نسبياً ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

ويوم الثلاثاء تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 19-5-2020 ارتفاعًا آخر على درجات الحرارة ليستمر تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة.