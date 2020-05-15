الصحة العالمية: اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا!

علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على إمكانية إيجاد لقاح لوباء كورونا.

وقال غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم يوزعا بعدل على الجميع.

وأشار إلى أن إحاطته اليومية أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضح أن "نماذج السوق التقليدية لن توفر (الدواء واللقاح) كما يلزم للعالم بأسره".

وكانت المنظمة حذرت أمس الخميس من أن الجائحة لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.

وبينت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مارغريت هاريس، أن خبراء في مائة فريق يعملون في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح، غير أن هذه العملية تتطلب وقتا، وخاصة لضمان فعالية اللقاح وسلامته.