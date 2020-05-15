كيف تنقل النقود فيروس كورونا المستجد؟

كشف عالم أحياء روسي أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على أوراق النقود المتداولة لمدة تصل إلى اليومين، ويمكن أن ينقل العدوى من خلال لمس النقود.

وأوصى يفغيني بليسوف، عالم الأحياء الدقيقة في روسيا، "بعدم استخدام الأوراق النقدية خلال فترة تفشي الوباء، والاستعاضة عن ذلك بالدفع أو القبض بواسطة الكارت الإلكتروني".

وقال: "إذا كان لا بد لك من التقاط الأوراق النقدية أو عدها والتعامل بها، فلا تلمس وجهك بعد ذلك".

وأضاف: "الشيء الرئيسي ليس فقط الأوراق النقدية، على الرغم من أن هذا يعتبر أيضا عنصرا هاما لنقل الفيروس، لأنها تمر من يد إلى يد ويتم تداولها بين أشخاص مختلفين خلال الوباء قد يكون بعضهم قد التقطوا الفيروس التاجي، بل أن الشيء الأهم هو تطهير يديك بعد كل ما تلامسه، بما في ذلك النقود التي يحبها الجميع، قبل أن تلمس وجهك الذي يبتسم لمرآها".