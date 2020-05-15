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"حماس" تثمن تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:55 - 15 مايو 2020
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
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ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم الإسرائيلي، داعية الدول العربية إلى اتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار الإسرائيلي.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض سيشكل دعمًا للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم.

وقال قاسم، "إن المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس اتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع الحالة الفلسطينية الاستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم".

وكان الملك الأردني قال اليوم إن "إسرائيل" ستدخل في صدام كبير مع المملكة إذا ضمّت أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أضاف: "إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

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