مواصفات سامسونغ Note 20 القادم

تتميز سلسلة هواتف Note من سامسونغ بأبرز المواصفات التي تطرحها هذه الشركة وأكثرها تطورا وتنوعا من حيث الميزات والمواصفات، فما الذي ستحصل عليه هواتف هذا العام؟

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تعتزم إطلاق نسختين جديدتين من هواتف Note العام الجاري، إحداهما ستحصل على شاشات OLED متطورة بمقاس 6.42 بوصة بدقة عرض (2345/10859 بيكسل، وأبعاد "19.5:9".

وستأتي شاشة إحدى النسختين بتردد 60 هيرتزا، فيما ستأتي شاشة الهاتف الآخر بتردد 120 هيرتزا، لكن كلتا الشاشتين ستتمتعان بقدرات عرض ممتازة للصورة، وميزات خاصة لترشيد استهلاك طاقة الهاتف.

ومن ناحية التصميم ستكون الهواتف الجديدة شبيهة بهواتف Note 10، لكن سيختلف فيها تصميم الواجهة الخلفية وتوضع الكاميرات عليها.

كما من المفترض أن تحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تقريب كبيرة جدا للصورة تعادل 100X، وأن تزود هذه الكاميرا بمستشعر ليزري قادر على تحديد المسافات وعمق الصورة.

أما فيما يتعلق بالمعالجات فستحصل هواتف Note 20 على نوعين منها، معالجات Snapdragon 865 المصنفة كأفضل معالجات للهواتف حاليا، ومعالجات Exynos 992، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون بحجم 12 غيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فستكون 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت.

يشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية لم تدل بأي تصريحات رسمية حول موعد إطلاق هذه الهواتف بعد أو مواصفاتها الرسمية، لكن التسريبات تشير إلى أن طرحها في الأسواق سيكون في أغسطس القادم.