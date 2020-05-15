حقيقة إعفاء أمير الرياض فيصل بن بندر (تفاصيل كاملة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعفاء أمير الرياض فيصل بن بندر ، وهو أمير منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية في تلك الفترة، ومن الجدير بالذكر أن الأمير فيصل بن بندر هو الابن الأكبر للأمير بندر بن عبد العزيز بن آل سعود.

وتولى الأمير فيصل بن بندر إماراة منطقة الرياض منذ عام 2015 م- 1436 هـ، وقبلها كان أميرا لمنطقة القصيم لأكثر من عشرين عاما، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد دولة من دول العالم بأكمله قد سلمت من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولقد تم تداول بعض الأخبار عن أنه تم إعفاء أمير الرياض فيصل بن بندر صاحب أمارة منطقة الرياض من منصبه بسبب بعض الظروف الصحية.

إعفاء أمير الرياض فيصل بن بندر في السعودية

ولقد تم تداول أيضا خبر أصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعليه فلقد زاد البحث كثيرا من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وجميع الأشخاص في العالم بأكمله من خلال محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة حقيقة إعفاء أمير الرياض فيصل بن بندر من منصبه كأمير للرياض، ولذلك فأننا ومن خلال موقعنا في العارضة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام حقيقة ذلك الخبر المتداول عن إعفاء فيصل بن بندر من أمارة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

حقيقة إعفاء فيصل بن بندر من منصبه أمير الرياض في المملكة العربية السعودية

إليكم متابعينا الكرام من خلال موقعنا فلسطين اليوم حقيقة الخبر المتداول عن إعفاء فيصل بن بندر من منصبة في أمارة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

قال المغرد الشهير محمد بن عبد العزيز عبر حسابه علي تويتر :-

إعفاء صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بناءا علي طلبة لظروف صحية، وتعيين صاحب السمو الملكي محمد بن عبد الرحمن أميرا لمنطقة الرياض.