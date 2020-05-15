بالتفصيل والصور.. قائمة أسعار كحك العيد 2020

يبحث القراء بكثافة هذه الأيام عن قائمة أسعار كحك العيد 2020 وذلك استعداد لعيد الفطر السعيد، ونوفر لكم في هذا المقال قائمة الأسعار لجميع المحلات.

ويجمع هذا المقال جميع اسعار كحك العيد 2020 من العديد من المحلات ونقاط البيع في مصر، والتي ازداد عليها الطلب بشكل كبير.

وتوفر معظم المحال خدمة التوصيل نظرًا لسوء الظروف الصحية مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والمنطقة بشكل كبير وفرض حظر التجوال.

قائمة أسعار كحك العيد 2020 من العبد

كيلو كحك سادة: 110 جنيه.

كيلو كحك ملبن: 110 جنيه.

كيلو كحك عجمية: 110 جنيه.

كيلو كحك عين جمل: 160 جنيه.

كيلو كحك فسدق: 170 جنيه.

كيلو كوكيز بالشوكولاتة: 95 جنيه.

كيلو بسكويت سادة: 95 جنيه.

كيلو بسكويت برتقال: 95 جنيه.

كيلو بسكويت جوز هند: 95 جنيه.

كيلو بسكويت شوكولاتة: 95 جنيه.

كيلو بسكويت مشكلت: 105 جنيه.

كيلو بسكويت مشكل 100 جنيه.

كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيه.

كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيه.

نصف كيلو غريبة باللوز: 75 جنيه.

كيلو غريبة باللوز: 150 جنيه.

عناوين فروع حلواني العبد

وسط البلد: 25 شارع طلعت حرب، و46 تقاطع شارع 26 يوليو وشارع شريف.

أكتوبر: مول العرب – بوابة 3 – ميدان جهينة – مدينة 6 أكتوبر،

دايموند مول – قبل ميدان الحصري – أمام جامعة 6 أكتوبر.

عروض كحك العيد من كارفور حتى 25 مايو

أعلنت كارفور أن عروض كحك العيد الخاصة بها بدأت من يوم 12 مايو 2020 على أن تنتهي يوم 25 مايو 2020، وقد تضمنت الأسعار:

كيلو كحك سادة: 64.95 جنيه.

كيلو كحك ملبن: 64.95 جنيه.

كيلو كحك: 64.95 جنيه.

كيلو غريبة: 79.95 جنيه.

كيلو بيتي فور بالشوكولاتة: 94.95 جنيه.

كيلو البسكويت البرتقال أو سادة أو بالشوكولاتة: 69.95 جنيه.

1 كيلو كوكيز: 84.95 جنيه.

علبة منين سادة أو عجوة: 44.95 جنيه.

علبة مشكلة 1 كيلو: 79.95 جنيه.

أسعار كحك العيد من إيتوال

أما عن أسعار الكحك من إيتوال فنجد أنها متقاربة لحد كبير مع حلواني العبد، وهي كالتالي:

كيلو كحك سادة: 110 جنيه.

كيلو كحك رش مكسرات: 160 جنيه.

كيلو كحك عجوة: 110 جنيه.

كيلو كحك عين جمل: 150 جنيه.

كيلو كحك ملبن 110 جنيه.

كيلو كحك عجمية: 115 جنيه.

كيلو بسكويت برتقال: 100 جنيه.

كيلو بسكويت جوز هند: 100 جنيه.

كيلو بسكويت شيكولاتة: 100 جنيه.

كيلو بسكويت نشادر: 96 جنيه.

كيلو بسكويت أجلاسيه: 116 جنيه.

عناوين فروع حلواني إيتوال

وسط البلد : شارع 26 يوليو أمام دار القضاء العالي، وأول شارع شريف من جهة شارع 26 يوليو.

: شارع 26 يوليو أمام دار القضاء العالي، وأول شارع شريف من جهة شارع 26 يوليو. مدينة نصر : 10 شارع مكرم عبيد بجوار سيتي سنتر، وأول شارع عباس العقاد – مدينة نصر.

: 10 شارع مكرم عبيد بجوار سيتي سنتر، وأول شارع عباس العقاد – مدينة نصر. الحي العاشر : مشروع 8 عمارات في ميدان العاشر – مدينة نصر.

: مشروع 8 عمارات في ميدان العاشر – مدينة نصر. مصر الجديدة: 129 أ شارع الميرغني بجوار بنك مصر – أمام القاهرة للمبيعات، وشارع الحجاز ميدان روكسي.

129 أ شارع الميرغني بجوار بنك مصر – أمام القاهرة للمبيعات، وشارع الحجاز ميدان روكسي. جسر السويس: شارع جسر السويس بجوار صيدلية التحرير ومحل ريفين – ميدان ألف مسكن.

شارع جسر السويس بجوار صيدلية التحرير ومحل ريفين – ميدان ألف مسكن. فرع الوايلي: 943 ش بورسعيد، الوايلي الكبير غرب، حدائق القبة.

943 ش بورسعيد، الوايلي الكبير غرب، حدائق القبة. فرع المطرية: 1 شارع الحرية – ميدان المطرية.

1 شارع الحرية – ميدان المطرية. فرع الدقي: 96 :أ شارع التحرير – ميدان الدقي.

96 :أ شارع التحرير – ميدان الدقي. فرع العباسية: ميدان العباسية بالقرب من مصر للطيران.

ميدان العباسية بالقرب من مصر للطيران. فرع فيصل: شارع فيصل.

أسعار كحك العيد من تسيباس

كيلو كحك سادة: 120 جنيهًا.

كيلو كحك ملبن: 110 جنيهًا.

كيلو كحك عجوة: 115 جنيهًا.

كيلو كحك عجمية: 125 جنيهًا.

كيلو كحك بندق: 180 جنيهًا.

كيلو كحك فستق: 240 جنيهًا.

كيلو كحك جوز: 190 جنيهًا.

كيلو غريبة سادة: 120 جنيهًا.

كيلو غريبة بندق: 230 جنيهًا.

كيلو غريبة فستق: 235 جنيهًا.

كيلو بسكويت نشادر: 100 جنيهًا.

كيلو بسكويت جوز هند: 115 جنيهًا.

كيلو بسكويت برتقال: 110 جنيهًا.

كيلو بسكويت شوكولاتة: 110 جنيهًا.

كيلو بيتي فور أبيض: 145 جنيهًا.

كيلو بيتي فور شوكولاتة: 145 جنيهًا.

كيلو بيتي فور كوكتيل: 145 جنيهًا.

كيلو بيتي فور لوكس: 210 جنيهًا.

أسعار كحك العيد من سيموندس

وعلى الجانب اخر يذكر أن أسعار كحك سيموندس تعتبر من الأغلى سعرًا وهي كما يلي:

كيلو كحك سادة: 140 جنيه.

كيلو كحك ملبن: 140 جنيه.

كيلو كحك عجوة: 140 جنيه.

كيلو كحك عجمية: 160 جنيه.

كيلو كحك مكسرات: 195 جنيه.

كيلو كحك عين جمل: 195 جنيه.

كيلو كحك فستق: 245 جنيه.

كيلو كحك فياجرا: 245 جنيه.

كيلو كحك سوارية: 250 جنيه.

كيلو غريبة سادة: 165 جنيه.

كيلو غريبة فستق: 245 جنيه.

كيلو غريبة لوز: 215 جنيه.

كيلو بسكويت: 155 جنيه مصري.

كيلو بيتي فور : 185 جنيه مصري.



قائمة كحك العيد من لابوار

كيلو كحك سادة 160 جنيهًا.

كيلو كحك عجوة 150 جنيهًا.

كيلو كحك عجمية 180 جنيهًا.

كيلو كحك جوز مطحون وملبن 190 جنيهًا.

كيلو كحك جوز وعين جمل 250 جنيهًا.

كيلو كحك فسدق 300 جنيه.

كيلو بيتي فور أبيض 210 جنيهات.

كيلو بيتي فور شيكولاتة 210 جنيهات.

كيلو غريبة 210 جنيهات.

علبة بسكويت شاي متوسطة أبيض 65 جنيهًا.

علبة بسكويت شاي متوسطة شيكولاتة 65 جنيهًا.

كانت هذه قائمة أسعار كحك العيد 2020 في مصر لمعظم المحال التي توفر الكحك بجميع أنواعه إضافة لعدد من أنواع الحلويات التي يكثر عليها الطلب في العيد.

ويستهد العالم العربي والاسلامي لإحياء عيد الفطر المبارك في أوقات وظروف صحية صعبة، قد تتسبب في منع الكثير من الزيارات العائلية في معظم دول العالم.