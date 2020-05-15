السعودية: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المملكة

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، 2818 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في المملكة إلى 21869.

وبحسب الوزارة فقد تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 49176 حالة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت كذلك عن تسجيل 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، وهو ما يرفع تعداد الوفيات إلى 292 حالة.

وكانت الداخلية السعودية، قد أعلنت الثلاثاء، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.