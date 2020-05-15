يبحث الملايين من المسلين قبل انتهاء شهر رمضان المبارك عن أجمل أغاني عيد الفطر 2020م "العيد الصغير"

وتحظى أغاني عيد الفطر السعيد على اهتمام الملايين من المسلمين لاسيما وأنها ترسم البهجة والسرور على وجوه الملايين من الأطفال والرجال والنساء.

وتتصدر أغاني عيد الفطر السعيد منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل في أول أيام عيد الفطر السعيد.

ويستخدم المسلمون وغير المسلمين أغاني عيد الفطر السعيد أمام محلاتهم التجارية أملًا في جذب الناس لشراء منتجات العيد من ملابس ومكسرات ومأكولات ومشروبات.

ونظرًا لأهمية ما يبحث عنه الناس فإننا في موقع فلسطين اليوم سننشر لكم أجمل أغاني عيد الفطر 2020م "العيد الصغير" mp3

ومن أهم ما يُسمع في عيد الفطر السعيد هو تكبيرات العيد لذلك سنتحدث عن حكم تكبيرات العيد لدى المذاهب الإسلامية.

حكم تكبيرات العيد:

اختلف العلماء والفقهاء في حكم تكبيرات العيد.

جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا على أن التكبيرات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد المذهب المالكي على أنها سنة مؤكدة وحكم فعلها قبل قراءة القرآن في الصلاة مندوب.

لكن المذهب الحنفي يرى بأن تكبيرات العيد واجبة

أجمل أغاني عيد الفطر 2020م "العيد الصغير"

وفي هذا السياق سننشر لكم باقة من أجمل أغاني عيد الفطر 2020م "العيد الصغير".

ومن الأغاني ما يلي:

* احلى اغاني العيد

* اغنية ماهر زين لعيد فطر مبروك عيد فطر

* أغنية العيد الجزائرية عبد الكريم دالي مزينو نهار اليوم صح عيدكم

* هدية عيد الفطر السعيد

* صفاء ابو السعود اهلا اهلا بالعيد كل عام و انتم بخير

* اغنية العيد الصغير

* جانا العيد ياهلا راشد الماجد 2019 اغنية العيد

جميع تلك الأغاني تجدها على الرابط التالي (اضغط هنا)