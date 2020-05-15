فيديو تكبيرات العيد mp3 ما حكم تكبيرات العيد

مع قرب انتهاء شهر رمضان 2020 يبحث الملايين من المسلمين عن فيديو تكبيرات العيد mp3 للاستماع إلى التكبيرات وتعظيم الله عز وجل.

وتأتي التكبيرات وفقًا للتعريف الاصطلاحي لتذكير الانسان بأنه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله عز وجل، وما دونه صغير جدًا.

ويرى بعض العلماء بأن التكبير هو أعظم من العظمة لأنّ التكبير يشمل معنى العظمة ويزيد عليها.

كم عدد تكبيرات العيد؟

تختلف تكبيرات العيد عند بعض المذاهب الإسلامية وجاءت على النحو التالي:

مذهب أبو حنفية:

يرى هذا المذهب بأنّ صلاة العيد ركعتان؛ في الركعة الأولى ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، وتكون قبل قراءة الفاتحة.

والركعة الثانية فيها أيضاً ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الركوع، وتكون هذه التكبيرات بعد القراءة، ويسكت بين التكبيرات بقدر تسبيح ثلاثُ تسبيحات.

مذهب المالكية والحنابلة:

يرى أصحاب هذا المذهب بأنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى يكون سبعاً مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ستّ تكبيرات مع تكبيرة القيام، والتكبيرات في الركعتَين تكون قبل قراءة الفاتحة.

مذهب الشافعية:

يرى أصحاب هذا المذهب بأنّ صلاة العيد ركعتان؛ يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام، وتكون كُلّ التكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

ويستدل أصحاب المذهب الشافي برأيهم بما فعله النبيّ محمد -صلّى الله عليه وسلّم-.

فقد ورد عن الصحابيّ عوف المزني -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كبَّر في العيدينِ: في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ).

حكم تكبيرات العيد:

اختلف العلماء والفقهاء في حكم تكبيرات العيد.

جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا على أن التكبيرات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد المذهب المالكي على أنها سنة مؤكدة وحكم فعلها قبل قراءة القرآن في الصلاة مندوب.

لكن المذهب الحنفي يرى بأن تكبيرات العيد واجبة