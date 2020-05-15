اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما والتي انطلقت احياء للذكرى 72 للنكبة.

وانطلقت المسيرة بمشاركة اهالي القرية احياء للذكرى الثانية والسبعين للنكبة، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني، في العودة وانهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة ما ادى اصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال عولجوا ميدانيا.

وتعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، مستهدفين خزانات مياه الشرب ما أدى الى اعطاب اثنين منها.