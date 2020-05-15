الملك الأردني يحذر إسرائيل: ضم الضفة سيؤدي لصدام كبير مع الأردن

حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني من سياسة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" قائلًا: "هذا الأمر سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن.

ويتوقع الملك الأردني خلال مقالة مع جلة "دير شبيغل" الألمانية، أن انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى مزيدِ من الفوضى والتطرف في المنطقة" كما قال

وفيما يتعلق حول إن كان الأردن سيعلق العمل بمعاهدة وادي عربة أم لا؟ فقال: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وأوضح الملك عبدالله الثاني أن المملكة الأردنية تتفق مع دول كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

الملك الأردني يحذر اسرائيل

واستغرب الملك الأردني التوقيت لضم الضفة متسائلًا: "

هل التوقيت مناسب فعلًا لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟

هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟

ويرى الملك الأردني بأن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما.

ويعتقد الملك عبدالله الثاني بأن حل الدولة الواحدة سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية متسائلًا ماذا سيحدث بعد انهيار السلطة، فوضى وتطرف في المنطقة.

وقال: "إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية".

وكشف الملك عبد الله أن الجامعة العربية ناقشت "حلّ الدولة الواحدة"، وأن قادةً عربا، من بينهم، العاهل السعودي رفضوها.