أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا تعرف عليها

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم أمس الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تعلن ذلك، وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة البريطانية، بأن سلوفينيا أعلنت بشكل واضح انتهاء الوباء فيها وذلك بعدما كانت تسجل وزارة الصحة اقل من 7 إصابات يوميًا على مدى الأسبوعيين الماضيين.

وأشارت حكومة سلوفينيا إلى أن الوافدين غير ملزومين بعد اليوم لدخول الحجر الصحي لـ 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال في مطلع ابريل الماضي.

واستدركت الحكومة قولها على جميع المواطنين في سلوفينيا اتباع القواعد الأساسية خشية من انتشار الفيروس القاتل.

وشددت على إبقاء الحجر الصحي 14 يومًا لكافة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي عدا عض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

يذكر أن سلوفينيا سجلت منذ تفشي فيروس كورونا إصابة 1464 إصابة بينما سجلت 103 حالة وفاة.