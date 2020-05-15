الشيخ عدنان يدعو لإقامة الجمعة الرابعة من رمضان في يعبُد

دعاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أبناء محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في بلدة يعبد.

وأوضح الشيخ عدنان في تصريح له عقب انتهاء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في يعبد، إلى أن صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في يعبد ستكون تحت شعار كسر حصار يعبد.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت صباح اليوم الجمعة، هجومًا عنيفًا على بلدة يعبد في محافظة جديد مغلقة عدة طرق فرعية في الجهة الشمالية من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واعتقلت الشاب براء بسام الشيخ علي (18 عاما) عقب مداهمة منزل عائلته بالبلدة.

كما اعتدت تلك القوات بالضرب الوحشي على أفراد من عائلة حمارشة، من بينهم الأسير المحرر المقعد عدنان حمارشة وزوجته، وأبناؤه عمر وأنس، وشقيقه علاء، إلى جانب والدته المسنة، حيث جرى نقلهم جميعا إلى المشفى للعلاج.