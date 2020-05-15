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الاحتلال يُخطر 8 منازل بوقف البناء في بيت لحم لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:42 - 15 مايو 2020
اخطارات اخطارات
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ذكر رئيس بلدية نحالين غرب بيت لحم صبحي زيدان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت اليوم الجمعة، ثمانية منازل قيد الإنشاء وغرفا زراعية، بوقف البناء.

وقال زيدان: "إن المنازل التي أُخطِرت بوقف البناء تقع في مناطق خلة العدس، وطايل، ووادي سالم".

وأوضح أـن المنازل التي تم اخطارها بوقف البناء عرف من أصحابها معتز حسن نجاجرة، منزل قيد الإنشاء، وغرفتين زراعيتين للمواطنين موسى حسن غياظه، ومحمد جميل فنون، بحجة عدم الترخيص.

وشدد زيدان على وجود هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها البلدة وتحديدا خلال حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، آخرها قبل ثلاثة أيام بإخطار ثمانية منازل مأهولة وقيد الإنشاء، إضافة إلى منتزه وجدران استنادية في منطقة باكوش، من أجل توسيع حدود مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

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