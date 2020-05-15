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رقم صادم.. ربع مليار شخص قد يصاب بفيروس كورونا في أفريقيا

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 14:20 - 15 مايو 2020
كورونا في أفريقيا كورونا في أفريقيا
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توقع علماء بريطانيون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أكثر من ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، خلال عام واحد فقط.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ملخص الدراسة العلمية التي أعدها علماء من منظمة الصحة العالمية ونشرت في مجلة "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية.

وأفادت الدراسة العلمية بأن العلماء يتوقعون ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون بسبب فيروس كورونا القاتل.

وأضافت الدراسة أن 5.5 مليون شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية في أفريقيا.

وتكافح المستشفيات الأفريقية بشكل كبير جدًا علاج أمراض متعددة منها الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

يُشار إلى أن تسجيل الإصابات والوفيات في أفريقيا بسبب فيروس كورونا بدأ يزداد مع بداية شهر مايو (5 – 2020).

 

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