ارتفاع أسعار النفط العالمية بحوالي 3% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر

ارتفعت أسعار النفط العالمية بحوالي 3% اليوم الجمعة، ليلامس السعر أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام، مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 في المئة إلى 32.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

وزاد برنت نحو سبعة في المئة الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة في المئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3 في المئة إلى 28.48 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 28.54 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة في المئة في الجلسة السابقة، ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 في المئة.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضا نقاط متألقة على جانب الطلب.

وأظهرت بيانات صادرة، الجمعة، أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أبريل، إذ عززت مصافي التكرير العمليات.

لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس كورونا عن الوصول إلى نهاية وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام بها.

ورفع "باركليز" توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بما يتراوح بين خمسة وستة دولارات للبرميل لعام 2020 وبمقدار 16 دولارا لعام 2021.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض مخزونات الخام العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.