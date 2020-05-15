إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر غزة

أصيب صياد، صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صياد (26 عاماً) اصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، حيث وصفت حالاته بالمتوسطة، كما فقد الصياد كل شباك صيده على متن المركب.

وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص على حياة الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم في بحر غزة.