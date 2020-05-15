روحاني يؤكد أهمية إحياء يوم القدس العالمي بمختلف الأساليب الممكنة في ظل تفشي كورونا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أهمية وضرورة إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء أمس الخميس، عن روحاني ضرورة إحياء هذا اليوم بمختلف الأساليب الممكنة، حسب الظروف المتاحة في كل مدينة ومنطقة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار روحاني لدى ترؤسه اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إلى متابعات مسؤولي اللجان الأمنية والاجتماعية، بشأن إحياء يوم القدس العالمي، مشددا على أهمية هذا اليوم في إدانة "إسرائيل"، ودعم الشعب الفلسطيني، مع ضرورة التزام التوصيات الصحية، معتبرا أن المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزة الإعلام أثقل وأكبر جسامة، حيث يتعين عبر استخدام أساليب متنوعة وأکثر تأثيرا لإدانة إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني عن السنوات السابقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.