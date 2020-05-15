شاهد: الحلقة الكوميدية المحذوفة التي أغضبت اشتية وأثارت ضجة كبيرة.. ماذا علق عماد فراجين؟!

لايزال مسلسل "وطن ع وتر" يثير جدلاً حاداً بسبب الانتقادات اللاذعة التي يوجهها المسلسل للحكومة الفلسطينية ومؤسسات أخرى بطريقة كوميدية ناقدة.

وأثار قرار قناة "رؤيا" الأردنية بشأن حذف حلقة من البرنامج الفلسطيني الكوميدي "وطن ع وتر"، جدلا واسعا وغضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان الفلسطيني، عماد فراجين، مقدم البرنامج الكوميدي، أن قناة رؤيا حذفت حلقة من برنامجه، بطلب من الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها محمد أشتية، وذلك بسبب توجيه نقد ساخر له.

وكتب فراجين على صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "إنه من الخطأ أن تطالب بحذف حلقة أخي رئيس الوزراء الفلسطيني، وأنت من أكد على حرية الرأي والإعلام، أنت والإخوان في وزارة الإعلام".

وتابع عماد فراجين، إنه "انتقدنا الوضع الفلسطيني بوجود الرئيس الفلسطيني شخصيا، وتقبلها بكل صدر رحب، ما زالت الحلقة موجودة، والحلقة اسمها درس أخو شلن، أخي أبو إبراهيم (محمد اشتية) تحملوا النقد احنا إخوان".

الغريب أن فراجين عاد وأضاف عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، أنه "للأسف تم حذف الحلقة من قبل إدارة قناة رؤيا وذلك بعد الصغط عليهم".

وأعاد عماد فراجين نشر الحلقة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" من حساب آخر غير حساب القناة، ليؤكد موقفه في حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور الفلسطيني.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية سبق وأوقفت عرض برنامج "وطن ع وتر" الذي يقدمه فراجين خلال مواسمه الأولى، حين كان يعرض عبر قنوات فلسطينية محلية، ليقرر الرحيل إلى الأردن وعرض برنامجه عبر فضائيات أردنية مثل "عمّان تي في" وقناة "رؤيا".