قائمة الأسعار: سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي اليوم

أصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 15 – 5 – 2020، الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

يشار إلى أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول عملة الدولار في سوريا، إذ لا يسمح بتداول الدولار في سوريا إلا لفئات محددة مثل كبار التجار.

وشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين السوريين عن سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء اليوم 15-5-2020.

ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية

ارتفاع مستمر يشهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الجمعة 15/5/2020 حيث شهدت اسعار الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انهياراً متواصلاً

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار إلى أكثر من 1400 ليرة سورية مقترباً اسعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 1500 ليرة سورية في تعاملات الصباح ، فيما تستمر سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي السوري بالثبات.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.

وعلى أثر انهيار سعر الدولار في سوريا وارتفاع اسعار العملات في سوريا أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنين والتي يتم شرائها بعملة الدولار الأمريكي وبعد ارتفاع سعر الدولار في سوريا زادت معاناة المواطنين السوريون في ظل الانهيار الكبير للعملة السورية.

وشهدت اسعار الدولار في سوريا و سعر الدولار في سوريا في المصرف المركزي السوري ثبااتاً على عكس سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث يقدم موقع النهضة نيوز سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي السوري وايضاً في السوق السوداء، حيث يشهد سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 8/5/2020 :

1 (USD) دولار امريكي = 434 - 438 ليرة السورية (SYP)

وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو ( سعر اليورو في سوريا ) اليوم الجمعة 15/5/2020 :

1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) :

1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15/5/2020 :

1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء اليوم الجمعة 15/5/2020:

1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 15/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) :

1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية

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