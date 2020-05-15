الطقس اليوم: موجة حر متدحرجة تضرب البلاد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة ارتفاع حاد على درجات الحرارة، وأن تسود اجواء حارة الى شديدة الحرارة في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وترتفع درجات الحرارة نهاراً الى أعلى مستوياتها منذ الصيف الماضي وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في مناطق واسعة من البلاد ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء دافئة في الجبال وحارة نسبياً في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة والغورية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية

كما، رجحت ان يطرأ يوم غداً السبت الموافق 16 -5 -2020 ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويستمر تأثر البلاد بالأجواء الحارة بشكل ملموس في كافة المناطق ، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملموس ، وتكون الرياح شمالية شرقية جافة نسبياً

ويوم الأحد الموافق 17 – 5 – 2020 يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة الى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة ، في حين تسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة مع انكسار بسيط في رؤوس الجبال ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة، كما تظهر سحب ريشية في السماء.