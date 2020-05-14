ما حقيقة وفاة وزير الثقافة السوري السابق الفنان رياض عصمت بفيروس كورونا؟!

توفّي وزير الثقافة السوري السابق والكاتب والناقد والمخرج المسرحي رياض عصمت، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة شيكاغو الأميركية.

ونعاه عدد كبير من النجوم السوريين على رأسهم الممثل محمد خير الجرّاح الذي كتب عبر حسابه على "فايسبوك": "بكل الحزن والألم أنعي لكم أحبتي صديقي الفنان والأديب

الأستاذ الدكتور رياض عصمت، لروحك السلام صديقي الغالي ولأهلك وأحبتك وأصدقائك الصبر والسلوان حزين جدا جدا برحيلك، رح نفتقدك يا أبو الروض، رح نفتقدك يا رفيق اللحظات الأحلى و الأغلى".

ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.

للفنان السوري نحو 35 كتابا تنوعت بين الكتب النقدية، (وثمة من يصنفه بأنه من أهم النقاد العرب)، كما كتب عددا من المسرحيات، والمجموعات القصصية، ونشرها في عواصم

عربية عدة، تضمنت كتباً نقدية ومسرحيات ومجموعات قصصية ورواية، كما كتب حوارات وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية مثل"هولاكو"، "تاج من شوك"، "المجهول"، و"قصص الغموض".