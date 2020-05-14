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هل ستفتح مساجد غزة أبوابها لاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:47 - 14 مايو 2020
مساجد غزة مساجد غزة
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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن قرارها القاضي بإغلاق المساجد وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات فيها مازال ساريًا.
وأوضحت الأوقاف أنه تم تشكيل لجنة حكومية مختصة من الوزارات ذات الصلة، لدراسة إمكانية إقامة صلاة الجمعة في المساجد في إطار الحرص على إقامة الشعيرة ووفق جملة من المحددات والضوابط المشددة.
وشددت الوزارة على أنه لم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار بفتح المساجد أو إقامة الصلوات فيها وسواء الجمعة أو الجماعات.

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