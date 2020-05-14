تركيا تعلن: 4 آلاف وفاة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007 بعد أن توفي 55 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف، إثر تعافي 2826 مصابا، الأربعاء. وبلغ العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس في عموم البلاد 101 ألفا و715.

ووفقًا للإحصاءات، فإن عدد المرضى في مراكز العناية المركزة بلغ 998 والمرتبطين بأجهزة التنفس 535.

وقال وزير الصحة التركي إنه "لأول مرة يتراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف".

وأكّد أن اختبارات كورونا بلغت لغاية اليوم نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و394 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و636 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".