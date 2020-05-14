ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

توقع رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب اليوم الخميس، التوصل إلى لقاح كورونا بنهاية العام، يزيل الأزمة التي أرهقت الولايات المتحدة والعالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أعداد جيدة تأتي من الولايات التي أعادت فتح اقتصادها... أمريكا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020، علما أنه لم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها، ويعتبر إنتاج وتوزيع لقاح فعال خطوة مهمة لنهوض الاقتصاد الأمريكي.

والجدول الزمني الذي حدده ترامب متضارب مع ذلك الذي أعلنه كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد في شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، إن فكرة توافر لقاح بحلول الخريف المقبل، عندما تستأنف المدارس والجامعات فصولها الدراسية، فكرة طموحة بشكل مبالغ فيه.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالي 36,5 مليون طلب منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء "كوفيد-19"، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

ووثقت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات في العالم بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة.