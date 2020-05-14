إليك 6 عصائر لا ترفع نسبة السكر لدى مرضى السكر ومتوفرة في كافة المنازل

إليك 6 عصائر لا ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكرى، بل تحافظ على مستوى نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري، ومن هذا المنطلق يسعى المرضى إلى توفير تلك العصائر في البيوت أو شرائها من أحد المتاجر، لشربها يوميًا، لأنها تحافظ على صحتهم المتدهورة.

وأكد خبراء التغذية والصحة، أن العصائر الستة التي سنضعها في اسفل المقال، لا تشكل أي خطر لدى مرضى السكري بمجرد تناولها، بل تحافظ على صحتهم دون أي أعراض قد طرأ عليهم.

د. إيناس شلتوت كشفت أن العصائر التي لا تركز فيها نسبة سكر تكون مفيدة لمرضى السكري، عكس العصائر الموجودة في المحالات التجارية والتي تحتوي على نسبة سكر مركزة، وتحذر من تنالها لأنها ترفع نسبة السكر لدى المرضى، ما قد يدهور حالتهم الصحية.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم أفضل العصائر والوجبات الصحية، واليوم، نقدم لحضراتكم بعض العصائر المختلفة، التي تحافظ على نسبة السكر لدى مرضى السكري، بمجرد تناولها.

أولاً عصير الفراولة الطبيعي :

ويعتبر عصير الفراولة الطبيعي من العصائر التي تحافظ على نسبة السكر في الدم.

وعلى المريض أن يضع بعض ثمرات من الفراولة مع ماء، ثم وضعه في الخلاط وتشغيله لبضع دقائق مع استعمال بدائل السكر.

ثانياً عصير الموز الطبيعي :

ويعد عصير الموز الطبيعي من العصائر التي تحافظ على نسبة السكر في الدم، وما عليك إلا وضع تلك القادير.

أن تحضر نصف موزة وتضعها مع 3 أرباع كوب ماء مع ربع كوب لبن، ونضع عليها بدائل سكر، ثم تناولها.

ثالثًا عصير الجوافة الطبيعي:

كما يحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، لذلك يفضل بعض المرضى تناول عصير الجوافة.

حيثُ يضع الشخص ثمرة من الجوافة مع كوب ماء مع بدائل سكر، أو ثمرة جوافة مع 3 أرباع كوب ماء وربع كوب لبن ، ثم وضعها مع بدائل سكر، وهيك تكون العصير جاهز للشرب.

رابعًا : عصير كنتالوب الطبيعي:

ويحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير الجوافة.

وما عليك سوى صنع عصير كنتالوب بأخذ من خلال وضع ثمرة كنتالوب مع 3 أرباع كوب ماء، مع ربع كوب لبن، وبهذه الخلطة للعصير يكون جاهزًا للتناول.

خامسا : عصير البرتقال الطبيعي.

ويعمل عصير البرتقال الطبيعي على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير البرتقال.

وعلى المريض أن يضع حبتان برتقال مع كوب ماء والتحلية ببدائل السكر، ويكون جاهزًا بذلك للشرب.

سادسًا : عصير الليمون الطبيعي:

ويعتبر عصير الليمون الطبيعي من أكثر العصائر الذي يحافظ على نسبة السكر في الدم، وهو ما يفضله الكثيرون لتناوله.

وعلى المُعدّ أن يحضر حبة ليمون ويعصرها مع كوب من الماء ويضع عليه بدائل السكر بدل السكر العادي، ثم يشربها .