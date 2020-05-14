مُعدل استقبال تردد قناة الجديدal jadeed اللبنانية 2020 على نايلسات وتمتع بمشاهدة القناة

يواصل المواطنين البحث عن تردد قناة الجديد al jadeed 2020 اللبنانية على الانترنت، حيثُ تُعد قناة الجديد من أكثر القنوات انتشارًا بين السكان اللبنانيين والعرب، نظرًا لمحتواها الجيد والرائع ولما تقدمه من برامج ذا قيمه، في تشكيل الوعي لدى الجمهور.

تردد قناة الجديد اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات، يُعد من أكثر الترددات بحثًا على موقع جوجل، في هذه الفترة الحالية مقارنة بالفضائيات الأخرى، لأن قناة الجديد تقدم العديد من البرامج المتنوعة ومختلفة المضمون فمنها "السياسية والترفيهية والاجتماعية".

وحققت قناة الجديد في فترة وجيزة، مئات الالاف من المشاهدات التي توزعت في لبنان وباقي الدول العربية منها مصر والأردن وسوريا وفلسطين ودول الخليج، حيثُ تقدم القناة برامج سنتطرق إليها في أسفل القناة، وفيها تسلط الأضواء على اهم القضايا الاجتماعية المثارة للجدل في أوساط الناس، وكذلك الأوضاع السياسية في لبنان والدول العربية، حيث تذيع الاخبار وتستضيف خبراء يفسرون للناس ويشرحون لهم التفاصيل وكافة السناريوهاتز

وأكدت إدارة قناة الجديدal jadeed ، انها استطاعت ان تحقق نسب مشاهدات عالية على برامجها السياسية والاجتماعية وغيرها، نظرًا لمحتواها الإعلامي الجيد والرائع.

تأسيس قناة الجديدal jaded :

وعُرض تردد قناة الجديد اللبنانية في أول بث لها 1992م، تحت اسم "تيو بيتي"، وقررت السلطات اللبنانية وقف تردد القناة لمخالفتها الدستور اللبناني لمدة خمسة سنوات، وأُعيد بث القناة عام 2001، وتعود ملكية القناة لرجل الأعمال "تحسي الخياط"، وتم تحديث اسم القناة تحت "الجديد".

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

اضبط تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

ويقدم موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2020 الجديد على نايل سات وعرب سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة

القناة : قناة الجديد/ نايل سات.

تردد القناة : 12130.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

تصحيح الخطأ : 5/6.شش