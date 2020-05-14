تعرف على سبب إلغاء الفنان عماد فراجين الحلقة 19 من برنامج وطن ع وتر

أكد الفنان الفلسطيني والكوميدي عماد فراجين، اليوم الخميس، أنّه حذف الحلقة 19 من برنامج "وطن ع وتر" 2020، الذي يقدمه في شهر رمضان المبارك من كل عام، وجاء حديث عماد فراجين في الحلقة عن رئيس وزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه والحكومة الفلسطينية، مستهزأ بهم.

وقال الفنان عماد فراجين على حسابه تويتر :"إنه الأخ رئيس الوزراء الفلسطيني قد كنت أكدت على حرية الرأي والاعلام، وانت تطالب بحذ الحلقة".

وأضاف عماد فراجين، أن برامج وطن ع وتر انتقد في وقت سابق الوضع الفلسطيني بحضور الرئيس محمود عباس وتقبلها بكل صدر رحب، دون أن يمس بالقائمين بالحلقة التي هي بعنوان "درس أخو شلن".

وطالب عماد فراجين عبر تدوينته من رئيس وزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، أن يتقبل النقد، مؤكدًا أنه تم حذف الحلقة، وقال :"إن برامج وطن ع وتر لم يحذف شيئَا، بل ضغطوا على التلفزيون وتم حذفها".

نبذة عن الفنان عماد فراجين وتاريخ ميلاده ودراسته :

وشارك الفنان الفلسطيني الكوميدي عماد عبدالله فراجين، بالعديد من المسلسلات والمسرحيات الفلسطينية، ومعظمها ارتكز على القضية الفلسطينية، ومنها مسلسل وطن ع وتر.

ودرس الفنان عماد فراجين، الثانوية العامة في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، وأكمل دراسته في بريطانيا بعد أن تعطلت له منحة بالدراسة في روسيا، حيثُ تتلمذ على مخرج بريطاني، وقد أعجب بالفنان عماد فراجين عندما شاهده بعرض مسرحي، وبعدها تكفل المخرج البريطاني بتوفير مصاريف دراسته من خلال أصدقائه وبعض الفنانين.

وولد الفنان عماد فراجين في تاريخ 13 مايو 1988 في مخيم العروب، وبدأ سنوات النشاط له في عالم التمثيل منذ عام 2005 حتى الآن.

أعمال الفنان عماد فراجين الفنية :

حيثُ قام عماد فراجين بالعديد من الأدوار المهمة من المسلسلات والبرامج الفتية وهي على النحو التالي:

اولاً : الجدار.

ثانيًا : هنري الخامس.

ثالثًا : الأرامل.

رابعًا : قصص تحت الاحتلال.

خامسًا : زنزانة 76.

سادسًا :مطب.

سابعًا : سندريلا.

ثامنًا : عرس الدم.

تاسعًا :وكن ع وتر الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

شاهد الحلقة 19 من برنامج وتر على وتر للفنان عماد الفراجين:

إليك الحلقة للفنان عماد فراجين في برنامج وطن ع وتر، التي بات عليها جدال كبير مع الحكومة الفلسطينية.