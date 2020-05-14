أجمل أدعية ليلة القدر وإليك دعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر

يبحث المواطنين على أدعية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، من أجل الدعاء بها في الليلة المباركة، حتى ينالوا ثواب أجر ليلة القدر، التي بارك الله فيها، ونص عليها في القرآن الكريم، وخصصها في سورة القدر، وفي هذا المقال لقد وضعنا لكم ادعية ليلة القدر التي جاءت في احاديث السيرة ونقلاً عن الصحيحين مسلم وبخاري.

وفي هذا المقال، لقد احضرنا لحضراتكم ادعية يمكن لكم الدعاء بها وهي عبارة عن ادعية ليلة القدر مكتوبة وقصيرة، وتعتبر ليلة القدر من أفضل أيام العام، لما له من ثواب عظيم وكبير عند الله عزو جل.

ويحرص الصائمون على الدعاء بأدعية ليلة القدر، في ليلة من ليالي أواخر شهر رمضان الثلاثين يومًا، وهي تأتي مرة كل عام، ومن أحياها فقد غفر الله ذنوبه.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية وضعت لكم أجمل أدعية ليلة القدر، وما عليك سوى تتبع المقال في الأسفل.

إليك ادعية ليلة القدر :

موقع فلسطين اليوم الاخباري وضع لكم ادعية يمكن للمسلم أن يدعي بها في ليلة القدر، وينال ثوب الليلة.

دعاء ليلة القدر الأول :"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ".

دعاء ليلة القدر الثاني :"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

دعاء ليلة القدر الثالث : "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

دعاء ليلة القدر الرابع :" اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.".

دعاء ليلة القدر الخامس :"اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

دعاء ليلة القدر سادسًا :"اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة".

إليك دعاء النبي محمد –صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر :

وعن السيدة عائشة – رضي الله عنها – قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) – صحيح الترمذي. … اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني.