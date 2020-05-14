القدرة يؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا والحالات الستة المصابة مطمئنة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد أن أجرى المختبر المركزي 429 فحص مخبري منذ مطلع الاسبوع الجاري.

وأوضح القدرة خلال مؤتمر الإيجاز اليومي، أن اجمالي اصابات فيروس كورونا في القطاع بلغت 20 حالة، تعافى منها 14 حالة، ولازالت 6 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وقال :"إن الصحة تتابع اجراءاتها المعتمدة في فحص وفرز وتوعية العائدين عبر معبر رفح وأتمت نقل91 حالة مرضية مختلفة بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصداقة ومستشفيات الشفاء وناصر وفق اجراءات وقائية".

وأضاف أن الوزارة، تتابع 1031 مستضاف في 13 مركز حجر صحي وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويقوم على رعايتهم 215 كادر طبي وشرطي وخدمات اخرى على مدار الساعة.

وذكر ان وزارته تتابع حجم الخطر الذي يهدد القطاع، جراء تفشي الوباء في المناطق المحيطة به، مؤكدًا على استمرار الاجراءات الاحترازية وتعزيز السلوك المجتمعي في مواجهة الجائحة.

وشدّد على ضرورة اتخاذ جميع المواطنين مزيد من الحذر والحرص والبقاء في البيوت اطول فترة ممكنة وتجنب الزحام والالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والعامة دون تراخي.

وأشار إلى الوزارة تعاني من أزمة نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وصلت مرحلة خطيرة، مطالبًا الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة لتوفير المتطلبات الصحية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.

كما وأكد على وصول دفعة من المساعدات التركية أمس، تتعلق بمستلزمات الوقاية وننتظر ارسال جهازين لفحص الفيروسات و20 الف كت مخبري وفق الكشوف المخصصة لغزة.

وأوضح أن وزارة الصحة تتابع جملة المساعدات التي ارسلتها الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة كورونا عبر السلطة الفلسطينية، مجددًا تأكيده عدم وصول أي منها الى قطاع غزة حتى اللحظة.

ودعا المؤسسات الحكومية والمجتمعية الى استمرار متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في منافذ خدمات الجمهور والاسواق والمحال التجارية والاماكن العامة.

كما وأكد على أن استمرار الحصار الاسرائيلي يشكل تهديد مستمر على حياة المواطنين في قطاع غزة، الذي يفتقر الى المقومات الصحية والانسانية ونطالب الاطراف كافة بالعمل فورا على انهائه .