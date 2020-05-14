 القيادي عدنان يدعو للمشاركة في فعالية الغضب ضد إعدام الشهيد درويش

أكد الشيخ القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان، اليوم الخميس، ان اعتقال الاحتلال للقيادي لؤي الخطيب في الداخل المحتل يأتي لمنع مسيرة لشعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948 غضبًا على إعدام الشاب مصطفى درويش أمام مشفى إحتلالي بعد افتعال أمن المشفى شجار مع الشهيد.

ودعا خضر عدنان في تصريح صحفي، جماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني للاستمرار بالفعالية التي دعا لها القيادي الحر لؤي الخطيب غضبا على جريمة الاحتلال بإعدام الشهيد درويش بدم بارد.

وقال القيادي عدنان: "إعدام الاحتلال للشهيد درويش أمام مشفى جريمة مزلزلة لم نسمع من يدينها، أو يعزي بشهيدها، في الوقت الذي عزّت خارجية أمريكا بجندي جاء لقتلنا بعُقر دارِنا في يعبد".