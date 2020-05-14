جيش الاحتلال يرصد اختراق حوامة في أجواء "غلاف غزة"

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد حوامة في منطقة "غلاف غزة"، حيثُ زعم أنها اطلقت من قطاع غزة.
وأوضح موقع مفزاك درومي العبري، أن طائرة اخرقت أجواء "غلاف غزة" لمسافة 200 متر ثم عادت إلى القطاع.
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