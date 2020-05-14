مواقع التواصل تتفاعل مع مقطع فيديو للرئيس التركى وهو يقرأ القرآن

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي، مع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يتلو آيات من الجزء 25 من القرآن الكريم خلال شهر رمضان.

ويظهر الرئيس التركي في مقطع الفيديو وهو يتلو آيات من الجزء الـ25 من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان المبارك".

وأثار فيديو أردوغان ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين المتعاطف والمندد لما نشر في المقطع المصور.

وقال "ناصر الدويلة": "لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت و ولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت و ولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمة الرمضانية الله يحفظهم".

وغرّد صاحب الحساب "G K أبو أحمد": "إذا كانت لله فيجب أن تتركوه بينه وبين خالقه أما إذا كانت لأهداف أخرى فالنشر والتلميع مفهوم".

ونشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات منها الايجابية وتثني على المقطع وتعليقات أخرى معارضة.