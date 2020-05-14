الأمم المتحدة تحذر من خسارة كبيرة في الاقتصاد العالمي

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من وقوع خسارة كبيرة في الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020-2021 بنحو (8.5) تريليونات دولار بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

ووفق إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، فإن التوقعات تشير لانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة بسبب كورونا، وأنه من المتوقع أن يكون المعدل 5 بالمئة في البلدان المتقدمة، و0.7 بالمئة في الناشئة.

وحسبت تقرير الامم المتحدة، فإن التقلّص المتوقع يمكن أن يمحو المكاسب الاقتصادية للسنوات الأربع الماضية، لافتًا أن الفيروس تسبب في أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة..

وذكر التقرير أن قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم في مكافحته وصلت إلى نحو (10%) من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأشار إلى أن انتشار الوباء تباطأ نسبيًا في الأسابيع الأخيرة، متوقعًا أن تبدء الاقتصادات التعافي تدريجيا خلال 2021 القادم.

وأصيب ما يزيد عن (4 ملايين و446 ألف) شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، فيما توفى نحو (298 ألف) حالة، وتماثل للشفاء أكثر من (مليون و670 ألف) حالة.