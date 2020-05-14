إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس وإصابة المنفذ

أصيب جندي "إسرائيلي" بجراح، اليوم الخميس، بزعم تعرضه لعملية دهس في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، فيما أطلق الجنود النار صوب منفذ العملية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن جنديًا أصيب في عملية دهس قرب مستوطنة "نغوهوت" جنوب الخليل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ.

وأعلن جيش الاحتلال قبل يومين، عن مقتل جندي "إسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين، بعد إلقاء احد الشبان حجر عليه.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعدمت الطفل "زيد فضل قيسية" 15 عاماً صباح امس الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار جنوب الخليل.