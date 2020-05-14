ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في ألمانيا

افادت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الاصابات في البلاد إلى أكثر من 172 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى صباح اليوم

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 7712 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في جميع الولايات.

يشار إلى أن حالات الإصابة كانت تبلغ أكثر من 171100 حالة حتى صباح أمس الأربعاء، فيما كانت تبلغ حالات الوفاة 7616 حالة.

على الصعيد ذاته، أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني في العاصمة برلين أمس الأربعاء، أن معدل استنساخ الفيروس بلغ 81ر0، أي أن كل مصاب يمكن أن يعدي في المتوسط أقل من شخص آخر.

وتركز عدد الاصابات في ولاية بافاريا، فقد تجاوز عدد الاصابات 45100 حالة، إلى جانب 2231 حالة وفاة على الأقل، بعدها ولاية شمال الراين-فيستفاليا، إذ بلغ عدد المصابين بها 35500 شخص، وبلغ عدد الوفيات 2231 حالة وفاة على الأقل.

وسجلت ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أكثر من 33600 حالة إصابة و1613 حالة وفاة.