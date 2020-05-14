ابن سلمان طلب من رئيس موريتانيا التواصل مع نتنياهو

طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني بضرورة التواصل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك وفق موقع "أفريكا إنتلغنس".

وأوضح الموقع، أن ابن سلمان حالو اقناع الغزواني خلال زيارته للمملكة السعودية فبراير الماضي، بالتطبيع والتقارب مع الاحتلال، فيما تفاجئ الأخير بطلب الرياض بذلك.

وقال الغزواني :"إن الامر يتطلب سياسة عربية موحدة تجاه إسرائيل".

وأشار الموقع، إلى أن الرياض تريد من الدول المقربة منها تفعيل العلاقات مع الاحتلال، لكسب ود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي محاولات السعودية وغييرها من الدول في التطبيع مع العرب، وسط رفض شعبي عربي وفلسطيني كبير، محذرين من تلك الخطوات التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية.