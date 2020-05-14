تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة نحو 252 مليون برميل

أكدت أدارة معلومات الطاقة الامريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أحدث أسبوع، إلى 252.9 مليون برميل.

وأوضح إدارة المعلومات الامريكية، أن مخزونات البنزين في أمريكا انخفضت إلى 252.9 مليون برميل، بينما زاد مخزون نواتج التقطير155 مليون برميل، مبينةً أن مخزون الخام هبط سعره من 745 ألف برميل إلى 531.5 مليون برميل، وذلك الأسبوع الماضي.

وأشار إلى ان مخزونات الخام في ولاة "اوكلاهوما" انخفضت إلى 3 ملايين برميل، هذا الأسبوع، مؤكدةّ تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 300 ألف برميل يوميا.

ولفتت إدارة المعلومات، أن معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجعت الأسبوع الماضي إلى 593 ألف برميل يوميًا، فيما تراجع معدل استغلال طاقة المصافي لـ 2.6%.