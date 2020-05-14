مصر: خطة "التعايش مع كورونا ستعاقب المخالفين وتوقعات بإنتاج 4 ملايين كمامة

أكدت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أن خطة القاهرة حول "التعايش جائحة كورونا" المستجد في الدولة، تتضمن عقوبات للمخالفين للتعليمات، وسط توقعات بإنتاج أكثر من أربعة ملايين كمامة في اليوم.

وشدّد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية، لمواجهة الوباء القاتل.

وقال مدبولي :"السلطات ستعمم المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة على المصانع المتخصصة".

وأضاف أن التعميم سيكون بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها، وتوفيرها للمواطنين كافة.

من جهته، اكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، ان القاهرة تعمل على تكيف انتاج الكمامات في المصانع الحربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع انتاج حوالي 4.5 مليون كمامة يوميًا، نهاية الشهر الحالي.

وشدّدت وزيرة الصحة هالة زايد، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تصدرها الجهات الرسمية، لتجنب الإصابة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، مئات الالاف من الاصابات بفيروس كورونا منذ شهر مارس، إضافة لعشرات الوفياتن فيما فرضت القاهرة حالة الطوارئ القصوى في الدولة، للحد من انتشار الوباء.