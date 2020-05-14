المدلل : يجب اتخاذ خطوات جدّية لمواجهة جرائم الاحتلال وسياسة الضّم

شدّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين احمد المدلل، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الجرائم الصهيو أمريكية، وللحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد المدلل أن الوحدة الوطنية تُعيد حالة المواجهة الشاملة العسكرية والشعبية مع العدو الإسرائيلي، وخصوصا في الضفة الغربية؛ حتى يشعر بأن احتلاله مكلفا له .

وقال المدلل :"إن بنيامين نتنياهو يتخذ خطوات متقدمة لتنفيذ صفقة القرن، منها ضّم الضفة له، طالما أن الانقسام لا يزال قائمًا".

وأضاف، أن المصالحة الفلسطينية هي الممر الرئيس للحافظ على الثوابت وحماية الحقوق عن الشعب الفلسطيني.

وشدّد على ضرورة سحب الاعتراف بالكيان ووقف جميع الاتفاقات منها أوسلو لإعادة الثقة لدى الشعب الفلسطيني بمرحلة نضالية فلسطينية جديدة وموحدة .

ودعا المدلل، إلى عقد حوار وطني شامل واستكمال عقد الاطار القيادي المؤقت لـ"م.ت.ف"، ليتسنى لقادة الفصائل اللقاء ضمن إطار قيادي مقرر.

وطالب من السلطة بضرورة رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، لدعم وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الجرائم الصهيونية .