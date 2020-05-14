يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان، وبها بتعرف الصائم على أوقات الصلوات الخمسة المفروضة طوال شهر رمضان.
ولقد وضعنا لكم امساكية شهر رمضان 2020 في جميع مناطق لبنان، كما يتمكن للمواطنين ان يتعرف على أوقات السحور والافطار في شهر رمضان، وأوقات الصلوات.
إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان.
امساكية شهر رمضان 2020 في بيروت :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
04:23 am
|
12:36 pm
|
04:17 pm
|
07:16 pm
|
08:46 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
04:22 am
|
12:36 pm
|
04:17 pm
|
07:17 pm
|
08:47 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
04:21 am
|
12:36 pm
|
04:17 pm
|
07:18 pm
|
08:48 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
04:19 am
|
12:36 pm
|
04:17 pm
|
07:19 pm
|
08:49 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
04:18 am
|
12:35 pm
|
04:17 pm
|
07:19 pm
|
08:49 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
04:16 am
|
12:35 pm
|
04:17 pm
|
07:20 pm
|
08:50 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
04:15 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:21 pm
|
08:51 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
04:14 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:22 pm
|
08:52 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
04:12 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:23 pm
|
08:53 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
04:11 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:23 pm
|
08:53 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
04:10 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:24 pm
|
08:54 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
04:09 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:25 pm
|
08:55 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
04:07 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:26 pm
|
08:56 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
04:06 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:26 pm
|
08:56 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
04:05 am
|
12:35 pm
|
04:18 pm
|
07:27 pm
|
08:57 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
04:04 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:28 pm
|
08:58 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
04:02 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:29 pm
|
08:59 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
04:01 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:29 pm
|
08:59 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
04:00 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:30 pm
|
09:00 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:59 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:31 pm
|
09:01 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:58 am
|
12:34 pm
|
04:18 pm
|
07:32 pm
|
09:02 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:57 am
|
12:34 pm
|
04:19 pm
|
07:32 pm
|
09:02 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:56 am
|
12:34 pm
|
04:19 pm
|
07:33 pm
|
09:03 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:55 am
|
12:34 pm
|
04:19 pm
|
07:34 pm
|
09:04 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:54 am
|
12:34 pm
|
04:19 pm
|
07:35 pm
|
09:05 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:53 am
|
12:35 pm
|
04:19 pm
|
07:35 pm
|
09:05 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
03:52 am
|
12:35 pm
|
04:19 pm
|
07:36 pm
|
09:06 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
03:51 am
|
12:35 pm
|
04:19 pm
|
07:37 pm
|
09:07 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
03:50 am
|
12:35 pm
|
04:19 pm
|
07:38 pm
|
09:08 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
03:49 am
|
12:35 pm
|
04:19 pm
|
07:38 pm
|
09:08 pm
امساكية شهر رمضان 2020 في بعلبك :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
04:20 am
|
12:33 pm
|
04:14 pm
|
07:14 pm
|
08:44 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
04:19 am
|
12:33 pm
|
04:15 pm
|
07:14 pm
|
08:44 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
04:17 am
|
12:33 pm
|
04:15 pm
|
07:15 pm
|
08:45 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
04:16 am
|
12:33 pm
|
04:15 pm
|
07:16 pm
|
08:46 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
04:15 am
|
12:33 pm
|
04:15 pm
|
07:17 pm
|
08:47 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
04:13 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:18 pm
|
08:48 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
04:12 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:18 pm
|
08:48 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
04:11 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:19 pm
|
08:49 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
04:09 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:20 pm
|
08:50 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
04:08 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:21 pm
|
08:51 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
04:07 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:21 pm
|
08:51 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
04:05 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:22 pm
|
08:52 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
04:04 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:23 pm
|
08:53 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
04:03 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:24 pm
|
08:54 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
04:02 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:25 pm
|
08:55 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
04:00 am
|
12:32 pm
|
04:15 pm
|
07:25 pm
|
08:55 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:59 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:26 pm
|
08:56 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:58 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:27 pm
|
08:57 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:57 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:28 pm
|
08:58 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:56 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:28 pm
|
08:58 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:55 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:29 pm
|
08:59 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:53 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:30 pm
|
09:00 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:52 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:31 pm
|
09:01 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:51 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:31 pm
|
09:01 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:50 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:32 pm
|
09:02 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:49 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:33 pm
|
09:03 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
03:48 am
|
12:32 pm
|
04:16 pm
|
07:34 pm
|
09:04 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
03:47 am
|
12:32 pm
|
04:17 pm
|
07:34 pm
|
09:04 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
03:47 am
|
12:32 pm
|
04:17 pm
|
07:35 pm
|
09:05 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
03:46 am
|
12:32 pm
|
04:17 pm
|
07:36 pm
|
09:06 pm
ش