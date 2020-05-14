يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان، وبها بتعرف الصائم على أوقات الصلوات الخمسة المفروضة طوال شهر رمضان.

ولقد وضعنا لكم امساكية شهر رمضان 2020 في جميع مناطق لبنان، كما يتمكن للمواطنين ان يتعرف على أوقات السحور والافطار في شهر رمضان، وأوقات الصلوات.

إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان.

امساكية شهر رمضان 2020 في بيروت :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:23 am 12:36 pm 04:17 pm 07:16 pm 08:46 pm السبت 2 25 أبريل, 2020 04:22 am 12:36 pm 04:17 pm 07:17 pm 08:47 pm الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:21 am 12:36 pm 04:17 pm 07:18 pm 08:48 pm الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:19 am 12:36 pm 04:17 pm 07:19 pm 08:49 pm الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:18 am 12:35 pm 04:17 pm 07:19 pm 08:49 pm الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:16 am 12:35 pm 04:17 pm 07:20 pm 08:50 pm الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:15 am 12:35 pm 04:18 pm 07:21 pm 08:51 pm الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:14 am 12:35 pm 04:18 pm 07:22 pm 08:52 pm السبت 9 02 مايو, 2020 04:12 am 12:35 pm 04:18 pm 07:23 pm 08:53 pm الأحد 10 03 مايو, 2020 04:11 am 12:35 pm 04:18 pm 07:23 pm 08:53 pm الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:10 am 12:35 pm 04:18 pm 07:24 pm 08:54 pm الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:09 am 12:35 pm 04:18 pm 07:25 pm 08:55 pm الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:07 am 12:35 pm 04:18 pm 07:26 pm 08:56 pm الخميس 14 07 مايو, 2020 04:06 am 12:35 pm 04:18 pm 07:26 pm 08:56 pm الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:05 am 12:35 pm 04:18 pm 07:27 pm 08:57 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء السبت 16 09 مايو, 2020 04:04 am 12:34 pm 04:18 pm 07:28 pm 08:58 pm الأحد 17 10 مايو, 2020 04:02 am 12:34 pm 04:18 pm 07:29 pm 08:59 pm الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:01 am 12:34 pm 04:18 pm 07:29 pm 08:59 pm الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:00 am 12:34 pm 04:18 pm 07:30 pm 09:00 pm الأربعاء 20 13 مايو, 2020 03:59 am 12:34 pm 04:18 pm 07:31 pm 09:01 pm الخميس 21 14 مايو, 2020 03:58 am 12:34 pm 04:18 pm 07:32 pm 09:02 pm الجمعة 22 15 مايو, 2020 03:57 am 12:34 pm 04:19 pm 07:32 pm 09:02 pm السبت 23 16 مايو, 2020 03:56 am 12:34 pm 04:19 pm 07:33 pm 09:03 pm الأحد 24 17 مايو, 2020 03:55 am 12:34 pm 04:19 pm 07:34 pm 09:04 pm الاثنين 25 18 مايو, 2020 03:54 am 12:34 pm 04:19 pm 07:35 pm 09:05 pm الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 03:53 am 12:35 pm 04:19 pm 07:35 pm 09:05 pm الأربعاء 27 20 مايو, 2020 03:52 am 12:35 pm 04:19 pm 07:36 pm 09:06 pm الخميس 28 21 مايو, 2020 03:51 am 12:35 pm 04:19 pm 07:37 pm 09:07 pm الجمعة 29 22 مايو, 2020 03:50 am 12:35 pm 04:19 pm 07:38 pm 09:08 pm السبت 30 23 مايو, 2020 03:49 am 12:35 pm 04:19 pm 07:38 pm 09:08 pm

امساكية شهر رمضان 2020 في بعلبك :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:20 am 12:33 pm 04:14 pm 07:14 pm 08:44 pm السبت 2 25 أبريل, 2020 04:19 am 12:33 pm 04:15 pm 07:14 pm 08:44 pm الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:17 am 12:33 pm 04:15 pm 07:15 pm 08:45 pm الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:16 am 12:33 pm 04:15 pm 07:16 pm 08:46 pm الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:15 am 12:33 pm 04:15 pm 07:17 pm 08:47 pm الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:13 am 12:32 pm 04:15 pm 07:18 pm 08:48 pm الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:12 am 12:32 pm 04:15 pm 07:18 pm 08:48 pm الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:11 am 12:32 pm 04:15 pm 07:19 pm 08:49 pm السبت 9 02 مايو, 2020 04:09 am 12:32 pm 04:15 pm 07:20 pm 08:50 pm الأحد 10 03 مايو, 2020 04:08 am 12:32 pm 04:15 pm 07:21 pm 08:51 pm الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:07 am 12:32 pm 04:15 pm 07:21 pm 08:51 pm الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:05 am 12:32 pm 04:15 pm 07:22 pm 08:52 pm الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:04 am 12:32 pm 04:15 pm 07:23 pm 08:53 pm الخميس 14 07 مايو, 2020 04:03 am 12:32 pm 04:15 pm 07:24 pm 08:54 pm الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:02 am 12:32 pm 04:15 pm 07:25 pm 08:55 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء السبت 16 09 مايو, 2020 04:00 am 12:32 pm 04:15 pm 07:25 pm 08:55 pm الأحد 17 10 مايو, 2020 03:59 am 12:32 pm 04:16 pm 07:26 pm 08:56 pm الاثنين 18 11 مايو, 2020 03:58 am 12:32 pm 04:16 pm 07:27 pm 08:57 pm الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 03:57 am 12:32 pm 04:16 pm 07:28 pm 08:58 pm الأربعاء 20 13 مايو, 2020 03:56 am 12:32 pm 04:16 pm 07:28 pm 08:58 pm الخميس 21 14 مايو, 2020 03:55 am 12:32 pm 04:16 pm 07:29 pm 08:59 pm الجمعة 22 15 مايو, 2020 03:53 am 12:32 pm 04:16 pm 07:30 pm 09:00 pm السبت 23 16 مايو, 2020 03:52 am 12:32 pm 04:16 pm 07:31 pm 09:01 pm الأحد 24 17 مايو, 2020 03:51 am 12:32 pm 04:16 pm 07:31 pm 09:01 pm الاثنين 25 18 مايو, 2020 03:50 am 12:32 pm 04:16 pm 07:32 pm 09:02 pm الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 03:49 am 12:32 pm 04:16 pm 07:33 pm 09:03 pm الأربعاء 27 20 مايو, 2020 03:48 am 12:32 pm 04:16 pm 07:34 pm 09:04 pm الخميس 28 21 مايو, 2020 03:47 am 12:32 pm 04:17 pm 07:34 pm 09:04 pm الجمعة 29 22 مايو, 2020 03:47 am 12:32 pm 04:17 pm 07:35 pm 09:05 pm السبت 30 23 مايو, 2020 03:46 am 12:32 pm 04:17 pm 07:36 pm 09:06 pm

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