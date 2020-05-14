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امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 13:31 - 14 مايو 2020
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان
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يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان، وبها بتعرف الصائم على أوقات الصلوات الخمسة المفروضة طوال شهر رمضان.

ولقد وضعنا لكم امساكية شهر رمضان 2020 في جميع مناطق لبنان، كما يتمكن للمواطنين ان يتعرف على أوقات السحور والافطار في شهر رمضان، وأوقات الصلوات.

إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في لبنان.

امساكية شهر رمضان 2020 في بيروت :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

04:23 am

12:36 pm

04:17 pm

07:16 pm

08:46 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

04:22 am

12:36 pm

04:17 pm

07:17 pm

08:47 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

04:21 am

12:36 pm

04:17 pm

07:18 pm

08:48 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

04:19 am

12:36 pm

04:17 pm

07:19 pm

08:49 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

04:18 am

12:35 pm

04:17 pm

07:19 pm

08:49 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

04:16 am

12:35 pm

04:17 pm

07:20 pm

08:50 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

04:15 am

12:35 pm

04:18 pm

07:21 pm

08:51 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

04:14 am

12:35 pm

04:18 pm

07:22 pm

08:52 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

04:12 am

12:35 pm

04:18 pm

07:23 pm

08:53 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

04:11 am

12:35 pm

04:18 pm

07:23 pm

08:53 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

04:10 am

12:35 pm

04:18 pm

07:24 pm

08:54 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

04:09 am

12:35 pm

04:18 pm

07:25 pm

08:55 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

04:07 am

12:35 pm

04:18 pm

07:26 pm

08:56 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

04:06 am

12:35 pm

04:18 pm

07:26 pm

08:56 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

04:05 am

12:35 pm

04:18 pm

07:27 pm

08:57 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

04:04 am

12:34 pm

04:18 pm

07:28 pm

08:58 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

04:02 am

12:34 pm

04:18 pm

07:29 pm

08:59 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

04:01 am

12:34 pm

04:18 pm

07:29 pm

08:59 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

04:00 am

12:34 pm

04:18 pm

07:30 pm

09:00 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:59 am

12:34 pm

04:18 pm

07:31 pm

09:01 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:58 am

12:34 pm

04:18 pm

07:32 pm

09:02 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:57 am

12:34 pm

04:19 pm

07:32 pm

09:02 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:56 am

12:34 pm

04:19 pm

07:33 pm

09:03 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:55 am

12:34 pm

04:19 pm

07:34 pm

09:04 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:54 am

12:34 pm

04:19 pm

07:35 pm

09:05 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:53 am

12:35 pm

04:19 pm

07:35 pm

09:05 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

03:52 am

12:35 pm

04:19 pm

07:36 pm

09:06 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

03:51 am

12:35 pm

04:19 pm

07:37 pm

09:07 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

03:50 am

12:35 pm

04:19 pm

07:38 pm

09:08 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

03:49 am

12:35 pm

04:19 pm

07:38 pm

09:08 pm

امساكية شهر رمضان 2020 في بعلبك :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

04:20 am

12:33 pm

04:14 pm

07:14 pm

08:44 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

04:19 am

12:33 pm

04:15 pm

07:14 pm

08:44 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

04:17 am

12:33 pm

04:15 pm

07:15 pm

08:45 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

04:16 am

12:33 pm

04:15 pm

07:16 pm

08:46 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

04:15 am

12:33 pm

04:15 pm

07:17 pm

08:47 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

04:13 am

12:32 pm

04:15 pm

07:18 pm

08:48 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

04:12 am

12:32 pm

04:15 pm

07:18 pm

08:48 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

04:11 am

12:32 pm

04:15 pm

07:19 pm

08:49 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

04:09 am

12:32 pm

04:15 pm

07:20 pm

08:50 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

04:08 am

12:32 pm

04:15 pm

07:21 pm

08:51 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

04:07 am

12:32 pm

04:15 pm

07:21 pm

08:51 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

04:05 am

12:32 pm

04:15 pm

07:22 pm

08:52 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

04:04 am

12:32 pm

04:15 pm

07:23 pm

08:53 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

04:03 am

12:32 pm

04:15 pm

07:24 pm

08:54 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

04:02 am

12:32 pm

04:15 pm

07:25 pm

08:55 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

04:00 am

12:32 pm

04:15 pm

07:25 pm

08:55 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:59 am

12:32 pm

04:16 pm

07:26 pm

08:56 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:58 am

12:32 pm

04:16 pm

07:27 pm

08:57 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:57 am

12:32 pm

04:16 pm

07:28 pm

08:58 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:56 am

12:32 pm

04:16 pm

07:28 pm

08:58 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:55 am

12:32 pm

04:16 pm

07:29 pm

08:59 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:53 am

12:32 pm

04:16 pm

07:30 pm

09:00 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:52 am

12:32 pm

04:16 pm

07:31 pm

09:01 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:51 am

12:32 pm

04:16 pm

07:31 pm

09:01 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:50 am

12:32 pm

04:16 pm

07:32 pm

09:02 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:49 am

12:32 pm

04:16 pm

07:33 pm

09:03 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

03:48 am

12:32 pm

04:16 pm

07:34 pm

09:04 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

03:47 am

12:32 pm

04:17 pm

07:34 pm

09:04 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

03:47 am

12:32 pm

04:17 pm

07:35 pm

09:05 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

03:46 am

12:32 pm

04:17 pm

07:36 pm

09:06 pm

ش

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