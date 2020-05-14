هيئة مسيرات العودة تدعو لإطلاق العنان للمقاومة بالضفة

طالبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن اليوم الخميس 14/5/2020، على ضرورة إطلاق العنان في المقاومة في الضفة المحتلة، ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن لمواجهة مشاريع التصفية والتصدي للجنود والمستوطنين.

وشددت الهيئة في مؤتمر صحفي للهيئة، في الذكرى الـ 72 للنكبة الفلسطينية، على تمسكها بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت لأهمية النضال من أجل انجاز المصالحة وطي الانقسام لمواجهة كل الصفقات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة.

كما طالبت بضرورة تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاقيات أوسلو الكارثية والتزاماتها الأمنية والاقتصادية على رأسها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس.

فيما أكدت أهمية وقف الرهان على الإدارة الأمريكية والمفاوضات العبثية وتعزيز صمود أبناء شعبنا خصوصاً في القدس وإقرار سياسات تنموية في المخيمات.

وعبرت عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرةً التطبيع خيانة وطعنة في خاصرة شعبنا وتضحياته، ودعت للتصدي لكل الخونة.