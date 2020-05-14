سلطة الأراضي تشيد بتفهم المواطنين لخطورة التعديات على الأراضي الحكومية

أكدت سلطة الأراضي اليوم الخميس 14/5/2020، أن طواقم التفتيش والمتابعة أزالت منزل قيد الانشاء في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت سلطة الأراضي أن عملية الازالة استهدفت منزل مقام على مساحة 200 م من الأراضي الحكومية الواقعة في القسيمة رقم 3 قطعة 81 في منطقة موراج الشرقية وهو عبارة عن أعمدة وحزامات خراسانية .

وأكدت سلطة الأراضي على أن عملية الازالة تمت بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المعمول بها وإخطار المتعدي احمد غسان شعت ثلاث مرات إلا انه رفض الاخطار وواصل عملية البناء ضارباً بعرض الحائط كل الإنذارات التي وجهت له.

وأوضحت أن الازالة تمت بعد التواصل مع عدد من وجهاء ومخاتير عائلة المواطن المذكور وتوضيح الامر لهم ومطالبتهم بالتدخل لدى المتعدي ووقف استمرار البناء كي لا يتكبد المزيد من الخسائر إلا أنه رفض كل الجهود واستمر في المخالفة.

وشددت سلطة الأراضي على مواصلة عملها في إزالة أي تعدي جديد على الأراضي حكومية والمحافظة عليها.

وقدرت سلطة الأراضي الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مساندتها في تنفيذ اعمالها لا سيما بلدية خانيونس التي قامت باحتجاز خلاط الباطون اثناء قيامة بصب الاحزمة وانذرت المواطن بعدم مواصلة البناء المخالف وعدم حصوله على التراخيص اللازمة للبناء حسب الأنظمة المعمول بها.

وفي السياق ذاته اشارت سلطة الأراضي الى انخفاض كبير في عمليات التعدي خلال الفترة الماضية وعزت ذلك الى تفهم المواطنين واستجابتهم ووعيهم لخطورة التعديات على الأراضي الحكومية والإجراءات القانونية والعقوبات التي تلحق بالمتعدي والخسارة المادية التي يتكبدها في حالة التعدي.

وأشادت بالمواطنين وكافة جهات الاختصاص والجهات الشعبية المساندة لعملها لا سيما الإعلاميين ووسائل الاعلام والتي ساهمت بدور كبير خلال الفترة الماضية في حشد الرأي العام المناصر والمتفهم لأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها باعتبارها رصيد وملك للأجيال القادمة .

وطالبت سلطة الأراضي المواطنين بضرورة التأكد من ملكية الأرض قبل الشراء والشروع بالبناء كي لا يقعوا ضحية لسماسرة الأراضي مبينة أن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية وعدم التعدي عليها داعم أساسي لعملها ولجهودها في الحفاظ على هذه الأراضي.