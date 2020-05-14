لماذا قررت التربية والتعليم بدء العام الدراسي قبل شهر من موعده..؟

قررت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، وتسليم الشهادات المدرسية للعام الحالي، بعد توقف العام الدراسي نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية خشي تفشي "فيروس كورونا" المستجد.

واضطرت الوزارة لإغلاق المؤسسات التعليمية في الخامس من مارس/ أذار 2020، كإجراء وقائي، فتوقف الطلاب عن الدراسة، حيث ينتهي العام الدراسي بشكل رسمي في 23 مايو/ أيار الحالي.

وأوضح بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم برام الله في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة قررت تسليم الطلبة للشهادات المدرسية في نهاية العام الدراسي وتحديداً يوم الخميس الموافق 21-5-2020 وفق الإجراءات والتعليمات الصحية (التباعد، والتقييم، والكمامات... إلخ).

وأضاف أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الأحد 6-9-2020، لكن سيعود الطلاب لمدارسهم في 4/8/2020، أي قبل بداية العام الدراسي الجديد بشكل فعلي لمدة شهر، وذلك للالتحاق بالبرنامج المعرفي.

وحول البرنامج المعرفي، أكد صالح أن الوزارة لديها خطة تفصيلية واضحة حول التعامل مع العام الدراسي، فستكون من 4/8/2020 حتى 6/9/2020، فترة صيفية ترتبط بتمكين الطلاب من المهارات التي يجب أن يمتلكوها قبل الانتقال للصف التالي، وهي جزء لا يتجزأ من العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهد مكثف لتزويد الأسرة التعليمية بكاملها لكل ما يحتاجوه من لوازم ضرورية من أجل إتمام المهارات الأساسية والضرورية للطلاب والتي لم يتمكنوا من تلقيها خلال الفترة الماضية بسبب الحجر الصحي.

وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان عورتاني قد كشف في وقت سابق أن النظام المعتمد في العلامات هو التعليم الوجاهي للصفوف من الأول للحادي عشر.

وبين أنه سيتم احتساب الفصل الأول وما تم دراسته في الثاني، ولن يتم احتساب مخرجات التعليم عن بعد، لافتاً إلى أنه سيتم ترفيع الطلاب ولا يوجد معدّل في الشهادة وسنخصص شهرًا للتعليم الوجاهي بين الطلاب والمعلمين.