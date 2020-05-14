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وسط اجراءات احترازية: فتح معبر رفح لليوم الثالث

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:27 - 14 مايو 2020
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (7) تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (7)
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تفتح السلطات المصرية اليوم الخميس 14/5/2020، لليوم الثالث على التوالي معبر رفح البري أمام حركة العالقين في أراضيها، باتجاه قطاع غزة.

ووصل خلال اليومين الماضيين مئات المسافرين العالقين في الأراضي المصرية منذ أسابيع بفعل أزمة فيروس كورونا، حيث كان فتح المعبر لمدة 3 أيام منذ نحو أقل من شهر لدخول عالقين آخرين.

ويتوقع أن يصل عدد العالقين الذين سيتم إدخالهم لغزة نحو 1500 مواطن، حيث يتم نقلهم بعد اتخاذ إجراءات الوقاية والفحص اللازمة من فيروس كورونا، إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء فترة 21 يومًا قبيل السماح لهم بمغادرتها إلى منازلهم.

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