صحة غزة تعلن وصول مساعدات تركية تتعلق بـ"فيروس كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 14/5/2020، وصول دفعة من المساعدات التركية تتعلق بمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أنها تنتظر وصول جهازين لفحص الفيروسات و 20 ألف كت مخبري وفق الكشوف المخصصة لغزة.

يذكر، أن فلسطين سجلت مؤخراً إصابة واحدة لسيدة من منطقة حي الثوري في القدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 548 حالة، تماثل للشفاء منهم 421 مريضاً، لتصل بذلك نسبة الشفاء في فلسطين إلى 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما توفي 4 أشخاص من مجموع عدد المصابين حتى الآن.