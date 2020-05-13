موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1441من الضمان الاجتماعي

تعرف على موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1441، حيث عمت التساؤلات مؤخراً لمعرفة تلك المواعيد من قبل سكان شتى المدن والمحافظات السعودية التي ينطبق معهم الشروط والاحكام المتعلقة بصرف دعومات تلك المنحة المالية التي جاءت لمساعدة الأسر السعودية في ظل ازمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، على نتابع معكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال تفاصيل صرف تلك المنحة.

تعرف على موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1441

تزايدت مؤخراً العديد من التساؤلات من أجل معرفة موعد صرف المكرمة الملكية التي تم الإعلان عنها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك لمساعدة الأسر السعودية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، حيث أصدرت الحكومة السعودية كما جرت بسرعة صرف مستحقات المواطنين بتلك المنحة على أن تبدأ وزارة العمل السعودي في الإجراءات الاخيرة استعداداً لصرف مستحقات المواطنين في تلك المنحة.

موعد صرف المكرمة الملكية

يتم صرف المكرمة الملكية على غدار سنوي في أيام شهر رمضان المبارك، في منتصف الشهر ا وفى العشر الأواخر من شهر رمضان ا وفى اليوم الأول من شهر شوال، على أن من المتوقع بموجب تفشي ازمة انتشار وباء كورونا المستجد على أن يتم صرف مستحقات المواطنين بتلك المنحة فى اقرب وقت ممكن، على ان نتابع معكم من خلال موقعكم الريادة نيوز كافة التفاصيل المطروحة حول صرف مستحقات المواطنين بتلك المنحة فور تحديد موعداً رسمياً لصرفها.